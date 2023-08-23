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新股紅包抽起來！這檔 AI 股抽中現賺1.17萬 報酬率30%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
抽中搭上AI列車的至上，可望賺進11,750元，報酬率達30.92%。記者林澔一攝影／報系資料照
抽中搭上AI列車的至上，可望賺進11,750元，報酬率達30.92%。記者林澔一攝影／報系資料照

半導體通路商至上（8112）、散裝航商正德（2641）現金增資新股申購作業將啟動，明（8月24日）日起將開始辦理公開申購，預計8月30日抽籤，以今（23）日收盤價來計算，抽中搭上AI列車的至上，可望賺進11,750元，報酬率達30.92%，即使是抽中正德也有1,500元的小紅包。

根據證交所公告，至上現金增資申購期為8月24~28日，8月30日抽籤，承銷張數5,950張，每股承銷價38元，預計9月7日撥券；至上今日收在49.75元，與承銷價的價差達11.75元，若以今日收盤價計算，幸運抽中可望賺進11,750元的紅包。

正德也辦理現金增資，同樣自8月24~28日進行申購，8月30日抽籤，承銷張數2,550張，每股承銷價14.2元，預計9月7日撥券；正德今日以15.7元收盤，與承銷價差1.5元，若以今日收盤價計算，抽中可望賺進1,500元，報酬率10.56%。

至上第2季毛利率4%，創單季新高，稅後純益4.94億元，每股純益1.16元，累計上半年稅後純益6.94億元，年減56.7%，每股純益1.51元；今年前7月合併營收740.18億元，年減34.41%。

至上所代理的產品線除各種應用的DRAM與NAND Flash之外，還有應用處理器與功率放大器、驅動IC、面板、LED、偏光片等產品線，其中記憶體合計超過6成，應用處理器與功率放大器近2成，驅動IC約1成；主要代理韓國三星的產品，同時也代理聯發科（2454）、聯詠（3034）、敦泰（3545）、奕力、京東方、SKYWORKS等原廠的產品。

至上也搭上AI商機，在伺服器應用上，今年起開始供應AI伺服器相關記憶體，法人預估，今年AI伺服器應用占至上伺服器業務的營收比重約可達3~4成，有助提升整體的營運表現。

伺服器 AI

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