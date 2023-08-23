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AI 股靜待 Nvidia 財報出爐 這檔盤中振幅逾11%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

輝達（Nvidia）財報將出爐，輝達股價周二盤中一度創新高，可惜收盤下跌，台股相關AI概念股也在等待輝達財報的公布，今（23）日表現雖是漲跌互見，但仍有表現突出的領頭羊帶領，維繫AI股的火種，創意（3443）高低價差達160元，盤中振幅11.67%，京元電（2449）也續強，一度亮燈漲停，創下歷史新高。

輝達財報將在美國時間8月23日公布，約是台灣時間24日清晨，美系外資率先出具報告認為，輝達財報將成為全球AI族群重要催化劑，且看好台灣相關AI供應鏈的營收增長幅度將超過輝達。

美系外資點名唱旺15檔台股AI股，包括台積電、世芯-KY、創意、晶心科、京元電子、鴻海旗下工業富聯（FII）、光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉、廣達、奇鋐、金像電等。

世芯-KY（3661）昨日登上股王，今日以2,380元平盤開出，早盤曾翻黑，之後往上拉升翻紅，盤中漲幅逾1%；高價的AI股中，創意以1,380元開高，盤中也曾翻黑下滑至1,340元，之後翻紅曾衝達1,500元，逼近漲停1,505元，高低價差達160元，振幅11.67%，盤中漲幅逾5%。

京元電7月營收28.56億元，月增2%，和去年相比年減一成，連續三個月營收正成長，創近七個月以來高點，受惠AI測試需求大增，法人預期下半年營收可望逐季成長。

展望後市，法人看好AI、車用需求，預估京元電第3季營收有望出現單季個位數成長，毛利率持穩，第4季也繼續溫和回升。

京元電同時也是美系外資點名看好個股，早盤以70.7元開出，一度衝達漲停76元，盤中漲幅逾7%，股價創下歷史新高。

AI 輝達

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