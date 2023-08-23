世芯搭AI熱潮 衝上股王

台股昨（22）日跌深反彈，終場小紅收市。盤面上最受矚目的是ASIC大廠世芯-KY連二日漲停，收盤價2,380元超越信驊的2,355元、一舉躍居台股新股王。

世芯-KY首次登上台股股王寶座，多數外資看好世芯未來一至兩年發展，關鍵在於特殊應用晶片（ASIC）市場當道，且世芯成功拿下亞馬遜、英特爾委外開發及投片大單，搭上持續成長的AI、高速運算商機。

輝達在財報公布前夕獲得多家華爾街投行調高目標價，激勵21日股價大漲8%，連動美股費半、那斯達克指數大漲，台股受此激勵，昨天早盤一度大漲153點至16,535點，電子股重掌攻堅大旗，特別是人工智慧（AI）族群群起強揚，包括電腦及周邊、半導體、零組件等類股強勢表態，可惜金融、傳產表現弱勢，拖累大盤漲幅收斂，終場上漲56點、收在16,437點，成交量擴張至3,102億元。

世芯-KY隨AI題材再次發酵，加上未來展望連獲內外資法人按讚，獲市場買盤大舉追捧，昨日持續亮燈強鎖漲停，股價超越信驊成為台股新股王，昨日成交張數3,620張，成交值衝到85.8億元，居上市第五高，三大法人共計買超1,003張。

世芯-KY昨日跳空漲停開出後一度打開，市場傳聞是北部某大知名隔日沖主力拋貨所致，不過又隨即鎖住，終場仍大漲215元，漲停委買未成交張數達1,785張，顯示追價力道強勁。

隨著世芯-KY股價強勢上揚，相關族群也表現亮眼，智原、創意、M31、晶心科等都群起強漲，其中M31攻上漲停板965元，有成為下一檔千金股的氣勢。

籌碼面來看，三大法人昨日共計買超台股55.8億元，其中外資期貨淨空單減少1,011口至5,076口，現貨買超63億元，期現貨同步偏多操作；投信買超29.1億元，自營商賣超36.2億元。八大公股行庫則買超16.7億元。

華南永昌投顧董事長儲祥生分析，世芯-KY跟信驊第2季財報表現不如預期，股價強勢主要是外資籌碼鎖定，本益比超過50倍以上的個股，已經不能單純用業績財報來判斷，愈是外資強力鎖定個股，股價愈有上漲動能。

兆豐投顧董事長李秀利指出，近日買盤觀望輝達財報及財測，但AI族群仍為盤面主流，可以留意較能留得住資金的IP、散熱、機殼、PCB、CCL等AI族群。