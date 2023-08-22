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世芯-KY連續2根漲停 開盤擠下信驊躍登股王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
世芯-KY（3661）受惠於AI需求強，上修今年營運展望，今（22）日再度跳空以漲停2,380元開出，連續飆出第2根漲停。聯合報系資料照
世芯-KY（3661）受惠於AI需求強，上修今年營運展望，今（22）日再度跳空以漲停2,380元開出，連續飆出第2根漲停。聯合報系資料照

世芯-KY（3661）受惠於AI需求強，上修今年營運展望，今（22）日再度跳空以漲停2,380元開出，連續飆出第2根漲停，且擠下信驊（5274）榮登股王寶座，不過，信驊股價開高走高，盤中再往上拉升，一度與世芯並列股王。

世芯第2季合併營收79.28億元，季增38.7%，年增1.66倍，創單季新高，歸屬母公司淨利7.35億元，同創新高，每股純益10.16元；累計上半年合併營收136.45億元，年增1.44倍，歸屬母公司淨利13.16億元，每股純益18.25元。

受惠於AI 需求強勁，世芯-KY上修今年營運展望，全年營收由原本的8億美元營收，調高到9~9.5億美元；不過，因 CoWoS 先進封裝產能受限，預期第3季營收恐將季減個位數百分比，但第4季則將有專案量產挹注營運，整體下半年營運應可優於上半年。

輝達（Nvidia）股價周一收盤勁揚8.5%至每股469.67美元，創5月25日來最大單日漲幅，今年來累計飆漲221%；輝達大漲，台股AI也上漲，尤其是世芯-KY連續拉出2根漲停，表現搶眼。

世芯-KY早盤以漲停2,380元開出，一舉登上股王寶座，不過盤中一度打開股價下滑至2,315元，之後再拉至漲停；信驊早盤以2,370元開高後走高，一度拉升至2,390元，短暫奪回股王，盤也一度與世芯並列股王，不過在漲勢收斂下，再度讓出股王。

世芯 股王 信驊 漲停 台股

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