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世芯 躍居股后

經濟日報／ 記者高瑜君魏興中蘇嘉維／台北報導

IC設計服務廠世芯-KY法說會上修全年營收目標，內外資大型機構全面調升目標價，昨（21）日股票開盤跳空漲停以2,165元作收，順利超車大立光成為股后。

至於股王信驊昨日股價上漲0.86％至2,345元，與股后世芯-KY仍有段差距；大立光則收平盤2,025元，暫居台股股價第三。

近期外資圈紛紛調高世芯-KY的目標價，並以麥格理證券的2,700元最高。麥格理台股策略分析師歐偉傑在最新報告中，以「休息過後，準備再次跳躍」為題指出，世芯-KY是真正的人工智慧（AI）大廠，今年直接AI銷售超過60%，即便今年基期已高，仍預期2024、2025年仍有高達20%的增長。

外資圈排名第二高價的，則為瑞信證券的2,500元。瑞信認為，由於AI需求持續強勁，且NRE在旺季需求持續復甦，加上世芯-KY上調今年銷售目標，使得營運前景看好，因此維持「優於大盤」評級，目標價調升至2,500元。

外資圈第三高價為摩根士丹利證券的2,330元。半導體產業分析師詹家鴻指出，繼2023年營運顯著優於預期後，2024年還將強勁增長，除來自AWE的7奈米ASIC訂單外，還包括Intel的Habana AI GPU等。

世芯-KY昨天以2,165元擠下大立光，成為股后，昨天尾盤高掛1,973張漲停買單，顯示追價力道強勁。

世芯 外資 AI

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