網通股挾多頭優勢多檔奔漲停 智邦帶量改寫新天價

台股今（21）日開高走低，於平盤附近震盪，而網通族群受惠美國基建大單、低軌衛星題材，整體表現強勢，其中智邦（2345）、統振、其陽、系通、波若威等個股皆攻上漲停，智邦更是創下歷史新天價，而友訊（2332）盤中漲幅逾8%，股價續創波段新高，其餘星通、啟碁、華星光等皆呈現上漲之姿。

智邦第2季合併營收201.2億元，季增2.21%、年增7.61%，稅後純益22.45億元，季增10.2%、年增8.30%，每股純益4.02元，創同期新高、史上第三高。累計上半年營收398億元，年增15.6%，上半年稅後純益42.82億元，年增27.4%，每股純益7.67元，創歷史同期新高。

智邦布局白牌雲端交換器多年，去年來為超大規模資料中心的客戶，量產400G交換器，完成研發800G交換器系統，提升資料中心之間的傳輸效率。智邦董事長林明蓉指出，近年積極搶先布局800G、下世代資料中心及AI商機，可望搭上新的市場商機。

友訊第2季財報受惠業外收益挹注，單季稅後純益3.85億元，季增177%，每股純益0.64元；上半年每股純益0.88元，較去年同期轉虧為盈；友訊科技執行長暨發言人張家瑞表示，網通市場競爭激烈，不斷壓縮各網通廠毛利。今年將持續提升核心競爭力並強化管理，藉由推出優質新產品、深耕雲平台服務、優化產品組合等策略提升毛利。

波若威為因應終端客戶多元的需求，今年將於菲律賓設置新廠，波若威指出，預估菲律賓新廠最快在今年第4季就可望進入量產，初期將以 Branch 為主要產品，且基於關稅考量，客戶將會以美國地區為主，隨著正式量產後，預估整體產能可以明顯提升，且明年營收貢獻也將逐漸明顯。