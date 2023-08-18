台股大洗三溫暖！收盤走跌135點 緯創盤中驚見跌停板

台股今（18）日收盤指數16381.31點，交易金額3,802.22億元，下跌135.35點，跌幅0.82%，台積電（2330）下跌5元，收盤價539元，跌幅0.92%。今(18)日台股開低走高又下跌，大洗三溫暖，周線連三黑，本周跌近200點，AI股指標緯創盤中驚見跌停板。

AI概念股部分修正拉回，如：家登、勤誠、神達、嘉澤；台積電、華邦電、華泰、緯創走跌再翻車，緯創則驚見跌停板。廣達、仁寶、金像電、矽統、毅嘉創高拉回。

今日強勢個股，守漲續強者包含：營邦、勤誠、定穎、友訊、華孚、飛宏。

航運股也跌深反彈，散裝航運族群包含：裕民、新興、四維航、中航四檔均漲停；貨櫃航運族群：萬海、陽明、長榮。

電力供應概念股也逆勢抗跌：華電網、中興電、中鋼、上緯投控、達能。本周資增轉強股，包括：裕民、慧洋-KY、勤誠、定穎投控、矽統、亞翔、中石化、上曜。

台新證券投顧副總經理黃文清建議，近期留意國際市場的風險，同時注意這段期間股市籌碼面相對較凌亂，融資餘額也尚未有效減肥。在短線操作上，建議短進短出，若由波段角度來看，還是要留意最高的風險。