廣達小金雞逆勢撐盤 鼎天漲停價成唯一收紅

廣達（2382）集團旗下「小金雞」鼎天（3306）今（18）日早盤以68.9元漲停價開出後，一路鎖死至收盤，今日AI族群各股走勢疲弱，四大代工也全數收黑，唯有廣達旗下鼎天以漲停價收紅，成唯一撐盤，相當驚人；鼎天未來將以東南亞、歐美及日本等地為目標擴大車用市場，外界也看好後續表現，股價逆勢上揚，躲過市場賣壓的影響。

廣達集團旗下鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統(GPS)主機板，專注于為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端AI視覺解決方案和ODM/OEM，近5日股價漲幅表現優於大盤。

鼎天近來年積極發展車用產品，包括AI攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等；日前已公布7月營收達0.95億元，月減9.66%、年減27.65% ，前7月累計合併營收 6.49億元，年減6.32%，此外，鼎天上半年合併獲利5137萬元，成功轉盈，每股賺1.02元，年增90.2%。