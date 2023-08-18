華碩創波段新高 向400元叩關

華碩（2357）今（18）日開高至399元創波段新高，向400元叩關，華碩為近期AI概念股中長期被看好的個股。

華碩近日再次展現其「跨界出圈」策略的活力，與知名街頭服飾品牌BAPE攜手合作，推出了「ASUS Vivobook S15 OLED BAPE 限量限定版筆電」。這款全新的限量筆電即日起上市，將尋求在下半年的傳統旺季商機中取得優勢，並帶動營運穩步增長。

根據元大投顧報告表示，華碩預測，本季度的個人電腦市場將有望實現季增兩位數的增長率，展望下半年營運將保持穩健增長。華碩估計，這款限量筆電將成為下半年個人電腦市場的亮點，有望在第3季度旺季營收中實現季增16%，達到1億元，年減6%的每股盈餘（EPS）預計為11.08元，季增幅達218%，恢復到往年正常水準。

除此之外，華碩已經開始供應 AI Server 等產品，如H1、L40等，其中AI Server 的產品供不應求，預計在2023/24年將成為重要的營收來源。考慮到華碩獲利逐漸進入佳境，且具備 AI 相關主題，投資者對於其未來前景持正向看法。華碩與 BAPE 的合作限量筆電有望在個人電腦市場上取得成功，並進一步提升公司的業績。投資者樂見華碩積極跨界合作，並期待其在未來 AI 領域的發展表現。