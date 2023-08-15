外資估奇鋐明年 AI 伺服器獲利貢獻逾一成 目標價喊380元

散熱廠奇鋐（3017）董事長沈慶行在法說會時表示，看好AI未來3~5年高速成長，已在越南啟動擴產，預估下半年營運可逐季走高，明年業績優於今年；美系外資預估奇鋐明年AI伺服器相關業務將貢獻12.8%的獲利，調高明後年獲利預估，目標價調高至380元。

奇鋐第2季營收148.7億元，稅後純益12.01億元，雙創歷史次高，單季 EPS 3.18元；累計上半年財報合併營收267.05億元，稅後純益22.08億元，每股純益（EPS）6.03元。

董事長沈慶行表示，因應客戶訂單需求，已將一些傳統伺服器產能移至AI伺服器，預估下半年AI伺服器業務將占整體伺服器50~至60%，因應產能的擴充，將投資3億美元在越南擴產，預計越南二廠年底前可投產；他同時指出，受惠於AI伺服器散熱需求，今年獲利成長幅度將超過營收成長幅度。

美系外資最新報告看好奇鋐在AI伺服器散熱的市佔占率可望進一步提升，預估AI伺服器相關業務明年將貢獻12.8%的獲利；美系外資認為，受惠產品組合，預估奇鋐2022~2025年營收年複合成長率11%，淨利潤年複合成長率20%。

美系外資調高奇鋐明年及後年獲利預估，幅度分別為5%、14%，中期成長由10%調高至15%，重申加碼評等，目標價由200元調高至380元。

奇鋐今（15）日以338元開出，一度拉升至345元，盤中漲幅逾7%。