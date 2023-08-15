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面板雙虎下半年有望回溫 群創、友達止跌回神

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
面板雙虎表現亮眼，友達（2409）早盤以18.4元開出，隨後一度拉升至18.8元，盤中漲幅逾1.5%，群創（3481）盤中最高一度拉升至15.25元，午盤過後漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾0.3%。（美聯社）
面板雙虎表現亮眼，友達（2409）早盤以18.4元開出，隨後一度拉升至18.8元，盤中漲幅逾1.5%，群創（3481）盤中最高一度拉升至15.25元，午盤過後漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾0.3%。（美聯社）

台股今（15）日開高，盤中最高一度拉升至16546.01點，盤中漲幅收斂，不過，面板雙虎表現亮眼，友達（2409）早盤以18.4元開出，隨後一度拉升至18.8元，盤中漲幅逾1.5%，群創（3481）盤中最高一度拉升至15.25元，午盤過後漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾0.3%。

集邦科技（TrendForce）日前發布8月上旬面板報價，電視、IT用監視器及筆電面板價格全面續揚。TrendForce　研究副總范博毓表示，8月是TV品牌客戶持續針對年底促銷備貨期，TV面板價格仍然延續前幾個月的漲勢。

友達7月合併營收212.6億元，月減7.4%，年增22%。7月面板總出貨面積達183.5萬平方米，較6月減少9%。累計今年前七個月合併營收1,357.68億元，年減16.1%。

友達日前法說會表示，展望第3季，面板出貨量及產品均價（ASP）都將以季增3%以內的幅度成長，產能利用率則將視市況動態調整，且因返校需求、年底銷售旺季，下半年將有望優於上半年。

群創7月合併營收185.15億元，月減4.3%，年增17.5%。7月大尺寸合併出貨量共計966萬片，月減22.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,385萬片，月減1.1%。累計今年前七個月合併營收1,191.98億元，年減17%。

群創表示，大尺寸面板出貨量與第2季持平，平均售價（ASP）則上漲7-9%；中小尺寸面板出貨量季減7-9%。本季產能利用率將維持在八成以上。且下半年營運將呈逐季改善走勢，下半年將優於上半年，明、後年IT用面板便可離開景氣周期的低谷。

面板雙虎 營收

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群創自結7月營收185.15億元 月減4.3%

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