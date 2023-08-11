圓裕財報／上半年 EPS 1.33元 賣大園土地處分利益下半年入帳

軍工規軟板廠圓裕（6835）今（11）日公告2023年上半年營運成果暨7月營收。上半年營收10.27億元，年減25.93％；歸屬母公司稅後淨利8,809萬元，年減35.29％；每股稅後純益（EPS）1.33元。

圓裕說明，營運第2季以來已連續三個月走升，7月營收更突破2億元大關，來到2.01億元，較6月增加10.87％。高毛利產品比重提高，產品組合優化有助毛利率再看增，下半年本業表現可望優於上半年。

圓裕提到，因應全球供應鏈移轉以及去化SMT後段製程加工瓶頸，圓裕已於泰國304工業園區尋得土地，將設立第二生產基地，原持有的桃園大園土地則於8月10日公告出售，預計處分利益約3,241萬元，將於下半年認列。

圓裕也說，今年存貨提列政策改變，首季有一次性的存貨回升利益拉高毛利率，第2季則回歸正常，因此第2季毛利率24％，低於第1季。公司表示，若除去存貨回升利益因素，第2季的毛利率與第1季相當，並維持在過往幾年的平均水準。此外，第2季因有業外匯兌收益貢獻，歸屬母公司稅後淨利5,024萬元，較上季增加32.72％。