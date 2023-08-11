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半導體檢測分析概念股業績旺 閎康、汎銓股價盤中飆

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體檢測分析廠在7月合併營收繳出亮眼成績單後，閎康（3587）、汎銓（6830）等相關概念股今（11）日股價開高走高，其中閎康盤中股價更飆漲超過6％，並持續站在所有均線之上。

閎康、汎銓等半導體檢測分析廠今日股價開出亮眼紅盤，其中閎康股價開高走高，盤中更上漲超過6％，除了站在所有均線之外，且當前買盤帶量，代表具備眾多投資人青睞。觀察近幾日法人買賣超狀況，截至昨（10）日為止，外資已經連續2個交易日買超，投信更已經連續買超10個交易日，顯示閎康後續營運備受法人圈看好。

閎康公告7月合併營收達4.03億元，相較去年同期明顯成長25.7％。累計今年前7月合併營收為27.58億元、年增31.1％，改寫歷史同期新高。法人預期，閎康今年下半年營運仍具備逐季成長動能，今年業績創高可期。

汎銓今日股價同樣強力上漲，盤中漲幅超過4％，股價成功守住季線。同樣觀察汎銓近幾日法人圈買賣超狀況，外資及投信交易較為平淡，昨日累計共賣超174張。

不過，汎銓近日營運表現同樣亮眼，7月合併營收達1.72億元、月增0.26％，寫下單月歷史次高，相較去年同期增加5.75％。累計今年前7月合併營收為10.83億元、年增13.1％，創歷史同期新高。

閎康 營收 日股

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