遠傳自結營收 前7月每股稅後純益1.99元

遠傳電信（4904）今（10）日公布2023年7月份自結營利概況，在5G成長動能不減、新經濟營收挹注，以及漫遊持續加溫下，7月份合併總營收71.92億元，年增5.8%、合併EBITDA為26.58億元，年增4.6%，稅後純益9.49億元，年增17.8%，單月每股稅後純益0.29元，年增率17.8%，延續雙位數成長，並達成連續12個月正成長。

今年前7月，遠傳合併總營收511.96億元，年增3.6%，合併EBITDA為185.13億元，年增4.3%，稅後純益64.7億元，年增18.9%，累計每股稅後純益1.99元。

遠傳指出，在疫後解封國門開放、預付卡用戶回歸帶動下，7月總用戶數呈現正成長趨勢，達到718.9萬，月租型客戶流失率維持低檔；遠傳行動通訊本業表現亮眼，5G滲透率持續成長，帶動客戶每月平均貢獻度（, ARPU）同步上揚，7月行動服務營收年增率達3.3%，是自2021年3月以來連續29個月正成長。新經濟方面，企業智慧資通訊服務、遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、行動金融服務等業務在7月均維持成長動能，持續挹注營收。

遠傳表示，持續透過科技協助產業升級，展現OT串聯ICT的深厚實力；也憑藉自主開發的5G遠距診療平台與英特爾合作IRTI計畫，共同建立「喉癌病徵辨識AI嗓音模型」，協助偏鄉民眾及早發現病徵、把握黃金治療期。此外，遠傳friDay影音連續三年蟬聯本土OTT平台使用率冠軍，率先採用OpenAI技術打造對話式影片推薦功能，影片點擊率提升八倍，在全台ChatGPT熱潮之中率先實現商業價值驗證。

遠傳表示，持續關懷社會，面對詐騙猖獗，去年底推出「遠傳守護網」服務，協助用戶阻擋各式惡意攻擊，7月迎來訂閱數將突破40萬的里程碑，累計安全偵測次數超過250億，並獲國際資安大廠Allot頒發「網絡安全領導獎」；此外，推動永續亦為遠傳的DNA，7月獲得《TSAA台灣永續行動獎》兩項金獎，且是唯一獲獎的電信業者。