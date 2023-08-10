聯家軍光環 矽統量價勁揚 股價創逾一年新高
台股今（10）日開低走低，盤中最低曾一度殺至16,01.17點，下跌逾250點，其中矽統（2363）逆勢上漲，早盤以22元開出，盤中曾一度拉升至24元，創下逾1年新高，可惜隨後漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾2.4%。
矽統近日公告，大股東聯電（2303）董事長洪嘉聰將兼任矽統董座，即日起生效。業界研判，洪嘉聰將複製「智原模式」，協助矽統重返榮耀，同時強化聯電集團IC設計事業。
矽統近年積極轉型，投入投射式電容觸控晶片、觸控晶片控制電路板、觸控面板應用模組與方案設計服務，觸控產品瞄準工業電腦、車用、教育等領域，非觸控端產線也獲得智慧音箱及智慧會議系統採用。
矽統第二季營收8.58億元，相較於第一季轉虧為盈，每股純益（EPS）1.15元；累計今年上半年獲利7.74億元，年增18.8%，每股純益1.03元。
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