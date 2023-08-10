7月營收／廣達衰退 仁寶九個月最佳

代工大廠廣達及仁寶7月營收不同調，廣達昨（9）日公布7月營收868.91億元，月減3.6%；仁寶7月營收848.47億元，月增4%，為九個月來最佳。

廣達7月營收年減32.9%，累計前七個月營收5,981.01億元，年減14.8%；仁寶7月營收848.47億元，月增4%、年減13.09%。

廣達7月筆記型電腦出貨380萬台，月減130萬台，主要因上月季底拉貨效應，基期墊高；仁寶7月筆電出貨量330萬台，與6月近乎持平，而仁寶旗下客戶的庫存多已去化完畢，前七月營收在非個人電腦（PC）事業帶動下，激勵營收衝高。

供應鏈人士表示，進入下半年，市場迎來伺服器旺季，代工大廠出貨量都將恢復健康，營運可望重現疫情前強勁成長態勢；仁寶及廣達均於8月11日召開法說會，釋出下半年最新營運展望。

台股近日走勢震盪，昨日盤中高低點震盪逾150點，終場收16870.94點，下跌6.13點，跌幅0.04%，四大代工廠唯獨仁寶股價收紅，廣達昨日以227元開出後震盪走低，盤中隨大盤力爭上游一度翻紅，但終場仍下跌6.5元，收在233.5元，跌幅2.71%。仁寶以31.35開出，在平盤震盪，終場收31.55元、上漲0.15元。

印度政府傳將限制進口產品，而目前在印度市場銷售筆電的企業，包括戴爾、宏碁、三星、LG、松下、蘋果、惠普及聯想等，而以上品牌的組裝訂單多由廣達、仁寶拿下。