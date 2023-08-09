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航空股客運營收創新高 長榮航、華航帶量走紅

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（9）日開低走高，盤中最高一度達16956.73點，其中航空雙雄為市場關注焦點，盤中成交量排行分別位居第二名及第四名。華航（2610）盤中上漲逾2%，收復所有均線，長榮航（2618）同樣有超過1%的漲幅，重新站回5日均線。

受惠於疫後解封出遊人潮，航空雙雄上半年營收皆創下佳績，因航空需求不斷增加，長榮航及華航同時強化北美歐洲、東南亞等航線布局，其中兩家公司菲律賓及越南航線轉機旅客已達到五、六成。

長榮航6月營收176.3億元、年增59.3%；其中，客運營收126.9億元，改寫新紀錄；累計今年上半年營收930.3億元，年增46.6%。長榮航空總經理孫嘉明日前表示，去年10月到現在都是高票價，預訂寒假的價格也是居高不下，處於全年都是高票價走勢，高票價最少延續到明年上半年。

華航6月營收175.4億元，年增42.1%；其中，客運收入122.5億元、年增867%，均寫歷史新高紀錄；華航累計今年前六月合併營收898.8億元，年增21.3%，同創新高；該公司今年整體營運由「貨運為主，客運為輔」轉為「客貨並進」，目前航班復飛已達到八成，並陸續調整增班，強化全球競爭力。

華航旗下台灣虎航預計將於8月15日於創新板掛牌上市，並於上市前辦理現金增資13,000張，確定承銷價42.6元；受惠於疫後旅遊市場蓬勃，台灣虎航上半年累計營收54.7億元，年增1,681.3%。

台灣虎航（6757）早盤以47.3元開出，隨後一度拉升至47.55元，盤中漲幅逾0.2%；星宇航空於平盤附近震盪，以32元開出，盤中呈現小幅度下跌。

長榮航空 營收

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