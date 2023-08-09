華碩入列輝達 OVX 伺服器供應廠商 個股期開盤勁揚18元叩關400元

華碩（2357）期貨今(9)日開盤後衝高到398.5元，上漲18元、漲幅逾4%，主要是到華碩進入輝達(NVIDIA)OVX伺服器的供應鏈廠商。

輝達(NVIDIA)在台灣時間8月8日深夜宣布推出一系列重量級新品， 以全新AI超級電腦晶片，以及 搭載L40S GPU的OVX伺服器最吸睛，並揭露新款伺服器首波合作廠商中，台灣有廣達 (2382)、技嘉 (2376)及華碩 (2357)三家台灣廠商入列。

輝達 (NVIDIA)發表搭載L40S GPU 的新伺服器產品，如果後續市場買家購買搭載L40S GPU 的OVX伺服器，則全新OVX 伺服器的 供應鏈廠商則可望受惠。

群益投顧表示，經供應鏈確認後，因為華碩手上有稀缺的 H100/A100 加速卡貨源，使華碩也可望受惠AI伺服器高速成長商機，因此維持華碩買進建議，目標價450元。