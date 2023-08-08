長科第2季每股配息0.4元 長華上半年每股純益1.19元

導線架廠長科*（6548)今（8）日召開董事會，會中通過第2季盈餘分配案，每股擬分派0.4元現金股利。本次除息基準日訂為12月29日，21日為除息交易日，24日為最後過戶日，自25日起至29日停止普通股股票過戶，預計2024年1月17日發放股息。

此外，董事會也通過會計師核閱的第2季合併財務報告，第2季合併營收為29.91億元，季增6%；毛利率為22%，營益率為13%；歸屬於母公司稅後純益為4.84億元，比上季成長27%。如以股票面額每股 0.4元之股數計算， 每股稅後盈餘為0.52元，相當於賺進1.3個資本額。

長科累計上半年合併營收為58.21億元，年減21%；毛利率和營益率分別為23%和14%；歸屬母公司純益為8.64億元，較去年同期減少42%。以每股面額0.4元之股數計算，每股純益0.93元，相當於賺進2.325個資本額。

長科母公司長華*今日也召開董事會，通過會計師核閱之第2季合併財務報告，第2季合併營收為新台幣41.79億元；毛利率為18%；歸屬業主純益為5.92億元，每股純益0.88元。上半年稅後純益8.05億元，年減29%，每股純益1.19元，相當於賺進1.19個資本額。