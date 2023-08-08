台股今開高走低…外資賣超近200億元 賣最多竟是這檔ETF

台股今（8）日開高走低，最低曾一度來到16812.59點，終場收16877.07點，下跌118.93點，成交量3,734.59億元，三大法人賣超234.56億元，外資賣超192.99億元。據統計，國泰永續高股息（00878）遭外資賣超37,752張，為賣超榜首，為連續第四日賣超。

外資今賣超前十大依序為國泰永續高股息、聯電（2303）、英業達（2356）、永豐金（2890）、富邦特選高股息30（00900）、緯創（3231）、復華台灣科技優息（00929）、神達（3706）、臺企銀（2834）、元大高股息（0056）。

聯電7月營收190.64億元，月增0.04%、年減23.21%，寫下同期次高紀錄，對於第3季展望，聯電共同總經理王石表示，晶圓需求前景尚不明確，供應鏈持續調整庫存，加上整體終端市場氣氛仍然疲弱，研判客戶近期內還是會維持嚴謹的庫存管理。

聯電今日以平盤開出，隨後一路走低，終場收最低，早盤以46.4元開出，終場收45.55元，跌破年線；聯電遭外資賣超26,940張，為賣超第二，為連續第六日賣超，近六日總計賣超48,771張。

外資今買超前十大依序為元大金（2885）、長榮航（2618）、華航（2610）、仁寶（2324）、國泰金（2882）、元大美債20正2（00680L）、長榮航太（2645）、宏碁（2353）、群創（3481）、華新（1605）。

元大金7月稅後純益41.27億元，創下歷史單月獲利次高，其中元大證券單月稅後純益16.02億元，主要受惠於台股日均量增加、市占率提高，而元大壽7月稅後純益14.5億元，月增68.6%，其中主因於台幣續貶，因此有匯兌利益增加還有現金股息入帳因素。

元大金今日開高，早盤以24.9元開出，隨後一度拉升至25.4元，創下逾1年新高，隨後漲幅稍有收斂，終場收25.1元；據統計，外資買超元大金22,432張，為買超榜首。