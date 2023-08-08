快訊

開園來首次！小人國「轟浪」突故障 15遊客卡6層樓半空驚嚇

保北京的犧牲品？河北大水災民向政府討說法，卻被警察暴打

台股今開高走低…外資賣超近200億元 賣最多竟是這檔ETF

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（8）日開高走低，最低曾一度來到16812.59點，終場收16877.07點，下跌118.93點，成交量3,734.59億元，三大法人賣超234.56億元，外資賣超192.99億元。圖／聯合報系資料照
台股今（8）日開高走低，最低曾一度來到16812.59點，終場收16877.07點，下跌118.93點，成交量3,734.59億元，三大法人賣超234.56億元，外資賣超192.99億元。圖／聯合報系資料照

台股今（8）日開高走低，最低曾一度來到16812.59點，終場收16877.07點，下跌118.93點，成交量3,734.59億元，三大法人賣超234.56億元，外資賣超192.99億元。據統計，國泰永續高股息（00878）遭外資賣超37,752張，為賣超榜首，為連續第四日賣超。

外資今賣超前十大依序為國泰永續高股息、聯電（2303）、英業達（2356）、永豐金（2890）、富邦特選高股息30（00900）、緯創（3231）、復華台灣科技優息（00929）、神達（3706）、臺企銀（2834）、元大高股息（0056）。

聯電7月營收190.64億元，月增0.04%、年減23.21%，寫下同期次高紀錄，對於第3季展望，聯電共同總經理王石表示，晶圓需求前景尚不明確，供應鏈持續調整庫存，加上整體終端市場氣氛仍然疲弱，研判客戶近期內還是會維持嚴謹的庫存管理。

聯電今日以平盤開出，隨後一路走低，終場收最低，早盤以46.4元開出，終場收45.55元，跌破年線；聯電遭外資賣超26,940張，為賣超第二，為連續第六日賣超，近六日總計賣超48,771張。

外資今買超前十大依序為元大金（2885）、長榮航（2618）、華航（2610）、仁寶（2324）、國泰金（2882）、元大美債20正2（00680L）、長榮航太（2645）、宏碁（2353）、群創（3481）、華新（1605）。

元大金7月稅後純益41.27億元，創下歷史單月獲利次高，其中元大證券單月稅後純益16.02億元，主要受惠於台股日均量增加、市占率提高，而元大壽7月稅後純益14.5億元，月增68.6%，其中主因於台幣續貶，因此有匯兌利益增加還有現金股息入帳因素。

元大金今日開高，早盤以24.9元開出，隨後一度拉升至25.4元，創下逾1年新高，隨後漲幅稍有收斂，終場收25.1元；據統計，外資買超元大金22,432張，為買超榜首。

台股 高股息 元大金

延伸閱讀

AI 股價長多趨勢未變 富蘭克林投信：趁台股回檔可伺機低接高科技基金

美道瓊指數漲407點 法人：台股籌碼面中性偏多

元大金前七月大賺190億 EPS 1.53元暫居第一

台股AI族群 重掌兵符

相關新聞

抽籤紅包又來了！這檔增資股抽中現賺36.8萬、報酬率69%

新股抽籤紅包又來了，材料-KY（4763）辦理現金增資，每股承銷價531元，將自8月10~14日辦理公開申購，8月16日...

聯詠上半年每股純益19.1元 本季營收估季減4~7%

面板驅動IC大廠聯詠（3034）今日公布第2季及上半年財報，上半年稅後純益116.24億元，年減40.8%，每股純益19...

中華電財報／Q2每股純益1.28元、上半年EPS 2.52元 創6年新高

中華電（2412）今（8）日公布第2季合併營運成果，單季合併營收534.6億元，年增2%，歸屬於母公司業主之淨利為99....

汎銓營收／7月1.72億元 連三月創歷年單月次高

汎銓（6830）今（8）日公布2023年7月合併營收新台幣1.72億元，月增0.26％、年增5.76％，連續三個月續創歷...

聯詠法說會／估計第3季業績將季減個位數百分比

面板驅動IC大廠聯詠（3034）於今（8）日舉行法說會，該公司總經理王守仁釋出第3季展望，估計單季營收將介於281億至2...

緯穎7月營收雙衰 下午法說將釋H2營運展望

緯穎（6669）今（8）日公告7月營收176.59億元、月減21.9%、年減19.1%，累計前7個月合併營收達1481....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦