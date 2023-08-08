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抽籤紅包又來了！這檔增資股抽中現賺36.8萬、報酬率69%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新股抽籤紅包又來了，材料-KY辦理現金增資，每股承銷價531元，將自8月10~14日辦理公開申購，8月16日抽籤，以今（8）日收盤價899元計算，抽中1張可望賺進36.8萬元，報酬率69.3%。台股示意圖。本報系資料庫
新股抽籤紅包又來了，材料-KY辦理現金增資，每股承銷價531元，將自8月10~14日辦理公開申購，8月16日抽籤，以今（8）日收盤價899元計算，抽中1張可望賺進36.8萬元，報酬率69.3%。台股示意圖。本報系資料庫

新股抽籤紅包又來了，材料-KY（4763）辦理現金增資，每股承銷價531元，將自8月10~14日辦理公開申購，8月16日抽籤，以今（8）日收盤價899元計算，抽中1張可望賺進36.8萬元，報酬率69.3%。

材料-KY為改善財務結構辦理現金增資，發行新股400萬股，每股面額10元，每股發行價格531元；若順利完成，將可募集21.24億元；公開申購將自8月10日展開，承銷張數340張，預計8月16日抽籤，8月24日撥券。

絲束暨醋片廠材料-KY公布7月合併營收9.22億元，月增10%，年增147%，連續第七個月創新高；累計今年前七月營收48.49億元，年增119%，已超越去年全年營收42.69億元。

展望下半年，材料-KY表示，在地緣政治情勢變化的影響下，全球供應鏈重新排序，絲束將可望持續受惠；看好醋片在中國大陸的內需市場需求，有助營運的成長。

在整體產能規劃上，絲束廠擴增後年總產能達3.7萬噸，醋片廠擴增後年產能達3.3萬噸，新產能預計明年全數到位，材料-KY指出，近年新客戶訂單激增，絲束產能持續滿載，目前絲束、醋片、醋酐生產比重已是最佳狀態。

材料-KY今日以899元收盤，與現增公開申購每股531元價差達368元，抽中1張可望賺進36.8萬元，報酬率69.3%。

營收 增資

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