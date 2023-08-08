面板報價噴發 雙虎營運轉好

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布最新面板報價，電視面板價格持續噴發，預期8月平均將再漲約5%，各尺寸產品陸續攻上近兩年來新高價，尤其65吋電視面板報價已達約165美元，相較3月初的114美元，半年來大漲44.7%，群創、友達營運隨著價格漲不停，將愈來愈好。

根據集邦科技最新報價，不僅電視面板價格持續揚升，IT用的監視器及筆電面板價格也都續漲。集邦科技研究副總范博毓表示，面板廠仍嚴採產能調控方式，以維持價上漲動能，面板雙虎將因應旺季備貨潮，拉升電視面板出貨比重，朝單季獲利目標邁進。

面板雙虎對後市都持正向看法。友達董事長彭双浪日前在法說會中預告：「面板產業最差的時間已過去」，隨著返校季及年底銷售旺季接續到來，樂觀預估「下半年營運會比上半年好」。

彭双浪透露，友達第2季電視面板出貨比重季增5個百分點，加上節約成本等努力，單季營業毛利轉為正數，虧損也較首季大幅收斂。

群創總經理楊柱祥指出，受惠換機動能及供需平衡帶動，電視喜迎景氣回溫，筆電則是反彈在即。群創營運將呈逐季改善走勢，下半年將優於上半年，明、後年IT用面板便可離景氣周期的低谷走揚。

從最新報價來看，范博毓表示，8月是電視品牌客戶針對年底促銷備貨期，推升電視面板價格漲勢不衰，即便報價連漲半年後，已讓部分品牌客戶大感吃不消，醞釀減少採購需求的雜音也浮現，但面板廠認為，透過產能利用率調空、依需求生產，可讓價格維持上漲動能。

集邦科技預估，8月32吋電視面板將再漲2美元，43吋則會漲3美元，50吋漲5美元，55吋漲6美元，65吋漲6美元至8美元，75吋漲8美元至10美元，月漲幅均落在5%左右，持續攻上約兩年來新高價。

值得注意的是，集邦公布的最新65吋電視面板報價約165美元，相較於3月初的114美元，半年來漲幅已達44.7%，這將使得面板廠明顯受惠價格揚升態勢，讓基本面浮出水面。

監視器產品方面，范博毓認為，8月監視器面板價格有機會上漲，但因為商務機種需求疲弱，消費機種需求第2季度已成長，預估8月價格漲幅不大；先前反映漲價的Open Cell面板在8月漲幅將收斂，估漲0.1美元至0.2美元。