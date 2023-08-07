緯創連跌今日為何狂漲？ 分析師：將接單輝達超級電腦

今（7）日台股開高走高，突破萬七點，AI類股也反攻，多股亮燈漲停，而緯創（3231）也以125元直攻漲停板，上漲11元，漲幅9.65%，擴張量161,327張。資深分析師連乾文指出，緯創今日狂漲因素在於，明日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，將發表超級電腦，主要也下單給緯創。

針對緯創漲停的因素，連乾文指出，日前知名香港公司新華資本，公布一項報告，將輝達的目標價訂為1,000元，而近日8月7日至12日，輝達執行長黃仁勳，將發表超級電腦，不過要釐清的是，連乾文指出「目前輝達有兩種，一個是人工伺服器，主要是下單給廣達（2382），或緯穎（6669）、技嘉（2376）等」。

明（8）日所公布超級電腦，它主要下單給緯創，連乾文解釋「因為緯創在人工智慧伺服器那邊，它（緯創）是沒有的，它（緯創）為什麼會漲？是因為超級電腦這一塊」，緯創因而拉漲停板。

此外，今日強勢台積電（2330）概念股包含：世芯-KY（3661）、亞翔（6139）、辛耘（3583）、台燿（6274）、京元電子（2449）、智邦（2345）、閎康（3587）、盟立（2464）、萬潤（6187）、致茂（2360）。

連乾文補充，這就是CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封裝的概念，由於輝達使用CoWoS封裝，因此只要輝達業績好，連帶相關CoWoS概念股則會隨之大漲。