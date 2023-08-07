矽格7月營收13.86億元 八個月來新高

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）結算2023年7月份合併營收13.86億元，月增6.2%，連三個營收上揚，且為八個月來新高，但比去年同期減少近16.4%。累計前七月合併營收87.19億元 ，年減23.7%。

矽格稍早公布第2季歸屬母公司稅後純益5.16億元，季增達128.3%，年減47.7%，每股純益1.13元。2023年上半年合併營業收入73.33億元，較去年同期減少25.0%。歸屬母公司稅後純益7.41億元，年減59.0%，每股純益1.62元。

矽格表示，年初因手機及PC需求減緩造成大多半導體公司庫存去化緩慢，第1季度營收因此較去年同期下降。但第2季在營運加強控管下，營收及純益均比第1季明顯成長。

矽格進一步表示，第3季隨著北美及國內AI客戶、車用電子客戶新增訂單開始放量，矽格設備使用率將有所提升。且配合國內外手機客戶推出新產品的擴大商機等有利因素，下半年營收仍有機會上揚。

矽格表示，7月營收為今年新高，部分產品開始放量，例如客戶的網通晶片(WiFi)及車用晶片持續回升、手機晶片也有觸底反彈跡象， AI晶片、高速運算晶片(HPC)仍維持平穩。反映客戶下單量逐漸回升，整體趨勢朝著正向發展。