技嘉今除息帶量勁揚攻上300元 開心填息
台股今（4）日開低，最低曾一度來到16748.51點，午盤過後跌幅稍有收斂，終場收16843.68點，下跌35.23點，板卡廠技嘉（2376）今除息交易，每股配發現金股利6.2元，技嘉早盤以291元開出，盤中最高一度拉升至318元，終場收306元，漲幅5.15%，順利完成填息。
技嘉第2季稅後純益8.9億元，年減10.34%，季減13.1%，每股稅後純益（EPS）1.40元，第2季營收為264.26億元，年增14.25%，累計上半年營收544.68億元，年減1.45%，每股稅後純益（EPS）3.01元。
技嘉主要產品為主機板、顯示卡、伺服器及筆電等電競周邊產品，為全球前三大主機板、顯示卡製造商，今年第1季個別產品營收占比分別為主機板25%、顯示卡40%、伺服器25%、其他10%。
其中技嘉目前伺服器、網通事業由持股100%子公司技鋼科技負責，伺服器約七成標準品透過通路出給SI客戶，三成為ODM客戶，平台涵蓋英特爾、超微的x86 架構，以及Ampere的ARM架構，另具備輝達認證的支援八張HGX A100平台以及八張HGX H100平台伺服器。
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