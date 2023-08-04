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義隆法說會釋正面訊息 早盤開高一度攻上漲停

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IC設計廠義隆（2458）在昨（3）日的法說會中除了繳出象徵回溫的成績單之外，更對下半年營運釋出正面展望，使義隆今（4）日股價開高走高，早盤一度衝上漲停，目前漲勢仍有逾9％，順利開出慶祝行情。

義隆法說會釋出正面展望，使今日股價開高走高，在以上漲超過3％的態勢開出後，買盤開始大量湧入，早盤一度上漲超過8％，從技術面來看，目前日KD甫呈黃金交叉向上，並且日K更拉出一根長紅K棒，股價展現強勁上漲力道。

義隆公告第2季財報，單季合併營收達30.42億元、季成長26.5％，毛利率44.1％、季增3.4個百分點，歸屬母公司淨利4.94億元，與第1季相比明顯成長61.4％，每股稅後純益1.74元，創下三季以來高峰。

累計義隆今年上半年合併營收54.74億元、年減34.0％，平均毛利率42.6％、年減4.8個百分點，歸屬母公司稅後純益8.01億元、年減49.4％，每股稅後純益2.82元。同時義隆也宣布預計配發上半年股利2元。

展望未來，義隆董事長葉儀皓表示，目現在庫存去化正逐步恢復正常，且從客戶及研調機構資料來看，預估明年的筆電市場需求年成長動能將可望達一成，且在AI筆電需求加持下，明年營運有望優於今年水平。

義隆 法說會

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