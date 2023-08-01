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面板需求回溫 群創法說會前爆量逾10萬張上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群創光電董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥。 聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影
群創光電董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥。 聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影

群創（3481）法說會將在8月2日登場，受惠於面板需求回溫，且外媒報導，三星下半年將擴大釋單給台、日面板廠，法人看好友達（2409）、群創今年第4季有機會獲利；台股今（1）日震盪，面板股成為盤面上的多頭指標，群創開高走高，盤中爆出逾10萬張成交量，僅次於緯創（3231），股價上漲逾2%。

外媒報導，全球液晶電視龍頭三星將降低對京東方的依賴，下半年擴大釋單台灣與日本面板廠；法人認為，若友達、群創加強電視面板的出貨、且價格回到現金成本以上，今年第4季可望挑戰單季賺錢。

友達法說會後，群創明日也將召開法說會，受惠於電視面板報價續漲，群創第2季虧損收斂，群創第2季合併營收550.87億元，毛利率0.64%，稅後虧損57.39億元，每股虧損0.6元。

友達第2季合併營收633.21億元，毛利率3.15%，稅後虧損48.07億元，每股虧損0.63元。

群創今日以16.8元開出，上漲0.15元，一度拉升至17.3元，法說會前爆量上漲，盤中成交量逾10萬張，漲幅2.4%；友達早盤以20.8元開出後一度拉升至21.25元，盤中成交量逾3.3萬張，漲幅1.2%。

電視面板 群創 法說會 友達

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