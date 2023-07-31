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六方科-KY 66元掛牌上市 盤中漲逾80%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

六方科-KY（4569）於今(7/31)日正式掛牌上市，資本額為3.10億元，以承銷價每股66元正式掛牌，以112.5元開盤，為台股資本市場汽車類股再添新生力軍。

六方科專注於高品質及利基型市場，在汽車、工業應用、3C電子和醫療等四大領域提供精密的車削、銑削和沖壓產品，以優異品質及穩定的交期通過國際Tier 1整車廠、光通訊品牌廠和記憶體大廠認證，另隨著節能減碳意識抬頭和人工智慧的興起，六方科-KY已經開發出純電動車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等新應用產品，未來營運成長可期。

2020年~2022年度及2023年第一季，六方科營收分別約為12.6億元、15.2億元、13.1億元及3.0億元，營業毛利分別約為2.7億元、4.5億元、3.3億元及0.6億元，稅前淨利分別約為1.4億元、3.0億元、3.0億元及0.3億元，每股盈餘分別為4.98元、10.97元及10.65元及1.02元。

以目前在手訂單來看，六方科預期下半年營運將能回暖，高附加價值工業類產品有望貢獻超過30%營收，而與客戶合作開發的缸內直噴(GDI)與傳動系統等高毛利新產品，亦可隨全球新車銷售增加挹注營收，上下半年營收比重約為4比6。

展望未來，除了工業類客戶重新恢復拉貨外，2023年工業類營收有望突破30%，六方科與客戶共同開發新世代產品，例如針對自動化駕駛和節能需求，GDI和電子煞車等高毛利零件將隨著新型號的銷售而放量。

由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了對中國的去中國化步伐。作為精密工業重鎮的泰國，具備完整的電動車、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，而六方科為提升公司營運產能，已於泰國當地購置擴廠所需土地，預計可為六方科營運規模挹注新成長動能。

營收 泰國

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