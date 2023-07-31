創意下修全年獲利轉為衰退 股價重挫跌停

創意（3443）上周舉行法說會，下修全年營收及獲利預估，預估營收成長降至個位數，獲利更是轉為衰退，法人仍看好AI的動能，但受到下修全年展望的影響，今（31）日創意一開盤就重挫至跌停1,635元，下跌180元，跌停及市價排隊賣單超過2,100張。

創意第2季合併營收65.87億元，季增0.8%，年增22.4%，毛利率29.1%，較首季的31.9%下滑，歸屬母公司業主淨利8.38億元，季減10.2%，年增10.2%，每股純益6.26元，是近四季低點。

創意累計上半年合併營收131.16億元，年增32.5%，歸屬母公司業主淨利17.72億元，年增35.7%，每股純益13.23元。

創意預估第3季整體營收將微幅上升，其中NRE業績增加雙位數百分比，但量產業績將微幅下滑，毛利率應與第2季持平；創意下修今年營收及獲利預估，原預估全年營收年增雙位數百分比，修正為個位數百分比成長，獲利則是由原先估計的成長轉為衰退。

創意法說會下修營收及獲利預估，影響今日股價表現，早盤跳空以跌停1,635元開出後鎖死，跌停及市價賣單超過2,100張，股價跌破月線。