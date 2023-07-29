聯發科Q2每股純益 10季新低

晶片大廠聯發科公布第二季財報，單季每股純益十點○七元，雖只比第一季微幅減少，卻是十季以來新低，引發市場討論；聯發科執行長蔡力行相信「終端需求不會再更差」，預期下半年業務將逐步改善，而在數位轉型大趨勢帶動下，蓬勃發展的車用電子、終端裝置導入生成式ＡＩ等兩大趨勢，有利於聯發科技中長期發展。

國內ＩＣ設計龍頭聯發科昨日公布第二季財報，單季稅後純益一百六十點一九億元，每股純益十點○七元，雖只比第一季微幅減少，卻是十季以來低點，單季毛利率也持續低於五成，累計上半年每股純益二十點七一元。

細看聯發科各類別業績，其中，手機相關業務約占該公司第二季營收的百分之四十六比重，表現稍優於原先預期，主要是客戶對五Ｇ系統單晶片的需求有所改善，智慧裝置平台業務占聯發科第二季營收的百分之四十七，由於連網產品需求穩定，預計在第三季度可小幅提升，至於電視方面，聯發科表示，客戶在上半年因面板價格下降而提前建立庫存，第三季需求出現放緩。

聯發科表示，綜然消費性電子終端需求依舊疲軟，產業鏈在經過幾季的庫存調整後，近期觀察到公司的主要應用，例如手機，客戶及通路庫存已漸漸回到健康水位，雖然客戶仍謹慎控管庫存，但近期需求已有所改善。

在數位轉型趨勢下，聯發科認為，車用電子、生成式ＡＩ均將有利聯發科中長期成長。首先，聯發科在車用領域與輝達 (ＮＶＩＤＩＡ) 攜手，將可縮短聯發科技車用產品的上市時間，自兩個月前宣布與輝達合作後，市場反饋熱烈，再者，生成式ＡＩ的應用日益普及，發展方向將從雲端運算逐步分散到終端設備，以達到提升隱私性、降低延遲及操作成本的效益，聯發科技在各類主要終端裝置皆占有領先地位，並掌握ＡＩ處理器、連結晶片等關鍵技術，有望成為終端ＡＩ的關鍵推動者和受惠者。