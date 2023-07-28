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富邦媒上半年EPS 7.92元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北報導
富邦媒董事長蔡明忠。記者何秀玲／攝影
富邦媒董事長蔡明忠。記者何秀玲／攝影

電商龍頭富邦媒（8454）昨（28）日公布今年第2季財報和半年報；今年上半年累計營收達513.3億元，創歷史同期新高，稅後純益為17.3億元，和去年同期16.5億元比，年增4.8%，創歷史同期新高，每股純益（EPS）7.92元。

另外，富邦媒昨日也公告，公司董事會決議與富邦人壽保險股份有限公司取得一筆使用權資產，地點位於北投承德路七段，折合723坪，主要因該物件地理位置與廠房結構，符合物流倉庫使用，基於業務的整體規劃簽訂租約擴大物流布局。

富邦媒上半年營運概況
富邦媒上半年營運概況

富邦媒昨日股價以620元作收，下跌1元。富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。今年第2季營收約262.1億元，雖然去年同期因疫情進入社區流行階段墊高基期，仍創下歷史同期新高，年增4.3%，稅後純益為8.4億元，年增0.9%，近持平，每股純益3.85元。

富邦媒表示，今年上半年在總體環境不確定性仍高，以及疫後消費支出轉向休閒外出的影響下，公司持續表現優於台灣整體線上零售業，今年累計1至6月累積營收達513.3億元，較去年同期增加6.8%。

展望第3季，迎來父親節、七夕情人節、中元節、中秋節等節慶商機，加上暑期商機持續噴發，可望為營收獲利再添動能。

從客戶體驗出發，momo持續升級多元商品力與服務力，今年第2季購物網商品SKU數年增26%，提供消費者不同商品選擇。支付陣容則新添「大哥付 你分期」先買後付服務，凡為台灣大月租型手機門號用戶，可於momo購物網有便捷的先買後付體驗，並提供帳單多元繳款方式，包含四大超商、銀行轉帳以及myfone直營門市繳費。

同時全新推出momo「送禮」服務，凡於購物車結帳步驟中的收件人資料區選擇送禮服務，禮物與電子賀卡將由momo一併送至收禮人手中，搶攻即將到來的父親節與七夕情人節，增添營運動能。

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