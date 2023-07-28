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智冠攻大陸 營運點火

經濟日報／ 記者陳昱翔／上海報導
智冠董事長王俊博 。陳昱翔/攝影
智冠董事長王俊博 。陳昱翔/攝影

中國大陸遊戲展ChinaJoy昨（28）日盛大登場，台灣遊戲通路龍頭廠智冠（5478）董事長王俊博親率40多位主管參展，期盼提供遊戲客戶通路、行銷、美術與音樂等一條龍服務，挹注業績成長。展望今年營運，他指出，今年無論營收或獲利都有信心比去年成長，後市展望樂觀。

智冠今年上半年營收32.25億元，年增10.4%，業績表現持穩向上。王俊博指出，今年全年營收目標是雙位數年增，獲利比去年更好，主要成長動能除智冠本業遊戲通路與行銷服務外，子公司網龍、遊戲新幹線在遊戲IP授權以及代理營運業務都有新突破，挹注母公司下半年業績成長。

王俊博談話重點
王俊博談話重點

ChinaJoy過去規模一度超越東京電玩展，為亞洲第一大遊戲展，疫情爆發後展覽暫停，今年是疫後首次辦展，具有指標性意義，也被視為大陸遊戲產業復甦象徵。

王俊博指出，睽違五年後再度參展，主要是看好中國大陸遊戲市場正在加速復甦，未來會有越來越多大陸遊戲產品朝向台港澳、東南亞、東北亞等地上市，而智冠可提供全方位遊戲服務，加速客戶遊戲產品在地化的時程。

王俊博進一步指出，智冠扮演產業抬轎者的角色，協助全球遊戲開發商在上述市場開疆闢土，從遊戲通路、點數卡、廣告投放、行銷、美術以及音樂等，均可提供相關服務，隨著遊戲市場日益蓬勃，公司也會跟著趨勢一起成長。

今年ChinaJoy剛好邁入第20屆，一共吸引全球超過500家廠商報名參展，主題為「相伴二十載 越來悅精彩」。

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