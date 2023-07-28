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光寶科Q2淨利季大增78%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
光寶總經理邱森彬。記者林俊良／攝影
光寶總經理邱森彬。記者林俊良／攝影

電源大廠光寶科技（2301）昨（28）日召開法說會，公布第2季稅後淨利42億元，季增78%，為三季來最佳，每股純益（EPS）1.84元，毛利率23.3%創新高，表現亮眼。累計今年上半年稅後純益65.53億元，年增8%，每股純益2.86元。

光寶昨天股價以漲停板159.5元收市，再創新高，上漲14.5元，外資連兩日賣超，投信及自營商合計大買逾9,300張，昨天法說會湧入上百名法人座無虛席，旁聽的光寶董事長宋明峰也得站在最後方聽完法說會。

光寶EPS
光寶EPS

光寶總經理邱森彬表示，下半年在雲端運算、車用電子、AIoT及5G專網等應用可望維持正成長趨勢，第3、4季有機會逐季增長。光寶將以能源作為成長第二曲線，由儲能應用切入，發展Internet of Energy（IoE）系統性產品，在綠色資料中心布局邊緣伺服器電源系統設計、液冷解決方案等。

法人關注光寶在AI伺服器布局進展，邱森彬表示，三年前提前布局相關技術，今年上半年已小量出貨，看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長，預估今年高階伺服器電源占雲端相關營收的5%-8%，明年隨GPU技術成熟，可達10%-15%。光寶第2季來自雲端及物聯網營收占比36%，其中六成來自雲端應用。

邱森彬表示，AI應用是剛性需求，未來兩年占比將逐步提升，雲端電源積極往高瓦特數升級，而且體積愈做愈小，重要的散熱技術上，未來散熱解決方案將朝水冷式及沉浸式發展，光寶10月將在歐洲發表最新散熱解決方案。

邱森彬表示，新團隊接班三年來啟動組織轉型，積極投入研發，精準選擇新賽道，布局雲端電源、汽車電子及5G網通等應用。

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