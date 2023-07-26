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友達法說熱身 面板雙虎帶量走揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
友達董事長彭双浪。報系資料照
友達董事長彭双浪。報系資料照

台股今（26）日於平盤附近震盪，盤中最高曾一度拉升至17247.02點，其中面板雙虎表現強勢，友達（2409）下午將召開法說會，早盤股價以19.25元開出，盤中最高達20元，漲幅逾3.5%，而群創（3481）同樣呈現上漲，盤中漲幅逾1.5%，收復10日均線。

近日南韓媒體BusinessKorea報導，液晶電視龍頭三星將降低對全球最大LCD面板廠京東方的依賴，擴大釋單台灣與日本面板廠。業界評估，群創、友達是全球非陸資面板廠中，出貨規模前三大的業者，將是三星優先擴大釋單對象，伴隨面板價格勁揚，雙虎營運錦上添花。

友達受惠報價提升，6月營收229.51億元，月增5.3%，年增10.9%，第2季合併營收633.13億元，季增23.7%，年增0.7%；展望後市，友達董事長彭双浪日前表示，面板產業需求逐季成長，2023下半年營運會比上半年好很多的態勢確立。

群創6月營收193.48億元，月增3.4%，年增0.3%，寫下近14個月新高，且6月大尺寸面板合併出貨量共計1240萬片，較5月增加10.6%；展望後市，群創總經理楊柱祥指出，確定下半年需求會比上半年好，包括電競、商用筆電機種都將進入換機潮。

面板雙虎 群創

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