碳權題材火 概念股倍力、叡揚、虎門早盤登頂

碳權交易所成立在即，台股今（26）日多頭攻勢顯現，碳權概念股倍力（6874）、叡揚（6752）、虎門（6791）走勢強勁；軟體整合商倍力（6874）早盤以153元開出後，股價直線拉升至161元、上漲14.5元，漲幅9.89%，站上漲停板；軟體商叡揚（6752）以168元開出後，大漲至177.5元，漲幅9.9%，衝上漲停板，而同列概念股的虎門也獲買盤加持，以104.5開出，大漲至113元，同步攻漲停、氣勢驚人。

據了解，碳交所預計8月7日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行，已聘任證交所券商輔導部副理田建中擔任首任總經理，主要營業項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項；初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待「氣候變遷因應法」相關子法及政策確定後才會進行。

對此，虎門科技為因應雲端運算趨勢，日前攜手台灣大及高效能雲端運算服務商 Rescale推出「工業模擬解決方案」一站式服務，結合三方的技術實力，提供完整的雲端運算解決方案，滿足國家研究單位、國防相關工業等特定客戶需求，同時增加客戶雲端服務的選擇，協助客戶數位化轉型。

叡揚運用自有產品 Vitals ESP 企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，不僅將驗證過程經驗完整留存，實地稽核時更以系統無紙化展示佐證符合ESG。叡揚董事長張培鏞看準減碳和ESG的重要性，解決企業目前在統計和撰寫合規、溫室氣體盤查和ESG報告書方面使用Word和Excel所面臨的困擾，並且Vital NetZero零碳雲提供一套雲端數位平台，支持碳盤查的日常管理活動。

至於倍力則以自有「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」兩大利基型產品搶進碳權交易市場，目前在經銷產品方面，倍力擁有相當專業的技術與良好的客戶服務，以至於客戶黏著度及滲透度都相當高。此外，倍力受惠國內企業低碳轉型的趨勢，市場訂單及實際銷售狀況都相當穩定。

公司則強調，碳權是每個企業一定會面臨的議題，只是輪到的時間及影響的長跟遠，可能依產業別而有所不同，不過淨零的目標絕對是未來「必定」要完成的事，就算部分產業現在與其沒有直接關聯，但上下游的客戶以及供應鏈仍息息相關，他看好碳權市場規模，未來幾年內將成倍擴大。

隨著交易所推出，也帶動碳權商機迸發，不過法人也提醒，有關概念股隨著台灣碳權交易所成立，雖可望有一波激勵行情，但也要留意對獲利的實質貢獻，且相關技術帶來的難題恐怕仍威脅著用戶，他說，AI產業要落實「安全、信任」，仍須待法規出爐，才能真正解決。