電子5哥股價暴衝 專家：全球AI股多開始修正

美國晶片大廠輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰所帶動的人工智慧（AI）話題至今未歇，儘管已有許多專家示警AI股價過熱、應回歸基本面，廣達、緯創、技嘉等電子五哥股價昨仍衝高，廣達盤中最高來到二六六點五元，市值衝破兆元大關，超車台達電成為台股市值第四大，董事長林百里穩居台灣首富，堪稱台灣AI熱潮最大受益者。

廣達股價昨最高升抵二六六點五元，但隨後拉回震盪，尾盤收在二四八點五元的平盤價。證交所統計排，台積電、鴻海、聯發科市值皆在兆元以上，分居前三大；廣達市值九五九八點六三億元躍升台股四哥，第五名為台達電的九四五五點○六億元。

廣達因價量波動異常，被證交所列注意股，由於被證交所點名，廣達公布自結六月營收九○一點七七億元，年減百分之廿七；稅前盈餘五十九點九一億元，年增百分之七，本期淨利卅八點六六億元，與去年同期持平，每股純益一元。廣達今年第一季營收、獲利也雙跌。雖然廣達筆電與雲端伺服器市況未有明顯回升，股價卻因AI題材一路高歌猛進，七月以來大漲逾六成。

同樣被證交所點名的緯創，股價昨天盤中最高衝上一六一點五元，再創新高，該公司股價近一個月來，最高漲逾九成之多。

天風國際證券分析師郭明錤日前在推特貼文指出，全球股市僅台股的AI概念股還在創新高，美國（服務、軟體、IC設計、組裝與品牌）、中國（模組、CPO與組裝）、日本（台積電上游設備與材料）與南韓（記憶體）股市的AI股近期大多都已開始修正。若本周雲端服務供應商的法說會，有提供AI伺服器資本支出相關資訊，且能大致符合、甚至超越年成長兩倍以上的出貨成長趨勢，則可能有利AI股近期表現。

換言之，投資人更應回歸財報基本面探究AI供應鏈的資本支出與出貨預期，評估該公司AI產品占總營收的比重與未來貢獻、明年每股純益預期，評估是否與目前漲勢有所脫勾。