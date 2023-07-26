台積強彈 台股又唱多

台積電在股價連五跌後，昨（25）日強彈大漲11元，激勵AI族群續強，加上金融、傳產同步高唱凱歌，推升指數開高走高，大漲近1%收市，除化解再破萬七的危機外，更一舉站上所有均線，再現「均線多頭排列」行情。法人指出，台股結構昨日呈現「價漲量增」的健康格局，預期後市行情將有機會再突破前高。

加權指數昨日大漲165點、收17,198點，成交量擴增至4,294億元，漲幅0.9%。

盤面上，各類股中以資訊服務最強，類股指數大漲5.4%，其他包括電器電纜、其他電子、電機機械、水泥、汽車等類股指數均大漲逾2%，呈現遍地開花榮景，躍居昨日領漲焦點。

籌碼面來看，三大法人昨日買超96.6億元，外資期貨淨多單增加653口至4,933口，現貨買超96億元，投信賣超6.8億元，自營商買超7.4億元。八大公股行庫連六買後轉為賣超26.9億元。

凱基投顧董事長朱晏民指出，昨日的反彈其實不意外，由於基本面最壞的狀況已經過去，市場已經在反映明年獲利成長的樂觀預期。此外，中共中央政治局釋出利多，帶動陸股大漲、亞幣走強，加上市場預期本周聯準會FOMC會議升息1碼後就會暫停升息，都帶來資金行情的正面效應。

台新投顧副總經理黃文清表示，上有財報、法說不確定因素干擾，下有聯準會最後一次升息資金行情利多支撐，加權指數有機會震盪盤堅並突破前波高點，預期短線在17,000至17,500點間震盪整理。