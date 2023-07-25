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美林看AI伺服器：大升廣達、台達電、光寶科、緯穎目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美銀證券在最新出具的報告中，預期2024、2025年全球AI伺服器市場規模將推升至90億、260億美元水準，對於廣達、台達電、光寶科、緯穎的投資評等維持不變，但大幅調高目標價。AI股。路透社
美銀證券在最新出具的報告中，預期2024、2025年全球AI伺服器市場規模將推升至90億、260億美元水準，對於廣達、台達電、光寶科、緯穎的投資評等維持不變，但大幅調高目標價。AI股。路透社

近來人工智慧（AI）股持續火紅，躍居市場交投重心。美銀證券在最新出具的報告中，預期2024、2025年全球AI伺服器市場規模將推升至90億、260億美元水準，對於廣達（2382）、台達電（2308）、光寶科（2301）、緯穎（6669）的投資評等維持不變，但大幅調高目標價，幅度高達18~97%。

報告指出，對於硬體科技公司來說，AI伺服器是營收及獲利成長的多年成長動力來源。除了微軟的ChatGPT和Copilot之外，Google、亞馬遜、Meta等其他科技巨頭在2024-25年與台灣所有的ODM業者都會有更多AI業務往來。輝達（Nvidia）也與技嘉（2376）、美超微（Supermicro）合作。AI將推動雲端服務供應商（CSP）的資本支出增長。微軟、Google、亞馬遜、Meta在2022年的總資本支出為1,460億美元，年成長14%。

對於相關台廠，美銀重申買進廣達、台達電、光寶科，對緯穎則維持中性。報告指出，廣達是頂尖的伺服器/筆電ODM廠，AI應用也愈來愈多；台達電及光寶科則是最大兩家電源供應器，全球市占率合計占八成；緯穎的AI應用雖也增加，但在CSP AI伺服器方面的進展比同業慢。

不過，基於市場持續高度成長，美銀大幅上調這四家台廠的目標價。其中，廣達從149元大幅拉高到293元，幅度高達97%。台達電目標價為430元（上調18%），光寶科180元（64%），緯穎2,275元（90%）。

光寶科 台達電 AI 伺服器 廣達 緯穎

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