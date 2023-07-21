光寶科、英業達認購靚

儘管台積電法說會下修財測，卻釋出人工智慧（AI）晶片需求強勁訊息，帶動AI概念昨（21）日強勢表態，光寶科(2301)、英業達（2356）等受到買盤追捧，股價持續衝高。權證發行商表示，投資人如看好AI概念股可透過中長天期權證商品布局，掌握漲升契機。

研調機構Trendforce預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%，推升光寶科、英業達等多檔AI伺服器概念股表現，而相關個股都是國泰永續高股息ETF成分股，人氣ETF買盤也成為推升股價重要力道之一。

光寶科、英業達相關權證

電源大廠光寶科近日吸引投信、自營商等內資法人持續買超，因光寶科來自AI伺服器電源、電動車充電樁、5G等新世代產品將陸續貢獻營收，加上光寶科總經理邱森彬看好，近期很夯的AI伺服器需求可望在第3、4季開始顯現，是下半年營運成長動能之一，昨天股價開低後一路震盪走高，終場漲逾半根停板，收在146元，重新收復5日線。

英業達6月營業收入477.2億元，月增3.6%、年減8.4%，累計前六個月營收達2,508.34億元，年減5.2%；公司自結6月稅後純益9.4億元，年增8%，每股稅後純益（EPS）為0.26元，單月EPS表現超越今年第1季整季表現。

受惠大客戶超微執行長蘇姿丰抵台，英業達近期股價走勢強勁，昨天股價開低走高，終場大漲7.54%，收在67元，以長紅棒終結連二黑，買盤主要來自外資，已連四買，自營商也出現連二買。

投資人如看好相關個股後續表現空間，可布局價內外15%以內的中長天期權證，例如光寶科台新31購01（051577）、光寶科群益31購04（051872）、英業達台新31購01（051110）、英業達凱基3A購03（051979）等商品，惟宜靈活操作，善設停利停損。