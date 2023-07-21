快訊

韓國羽賽／戴資穎拍落張藝曼 女單F4再度會師4強賽

用「Pokemon Sleep」陪睡…抓不到寶可夢、APP還BUG當機！解決方法看這裡

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

AMD狂潮續旺 廣達秀「伺服器新品」股價黑轉紅再創高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達電腦。記者吳康瑋／攝影
廣達電腦。記者吳康瑋／攝影

超微（AMD）執行長蘇姿丰閃電訪台，帶起新一波AI人工智慧概念行情，代工大廠廣達（2382）近年透過旗下雲達，積極搶進AI伺服器領域，成功搭上這波AI狂潮，今（21）日以204元開低後走高，一度拉升至224元，盤中漲幅逾5%，終場收在226元，上漲15元，漲幅達7.1%，再創波段新高紀錄，而單日成交量13.6萬張，相當可觀。

有「半導體女王」之稱的超微執行長蘇姿丰，睽違四年再度訪台，近日相關類股皆獲加持，走勢轉強，而廣達不僅專精「算力」相關雲端運算與筆電代工，在市場競爭下更獨具優勢，更透過雲達佈局AI領域，與處理器市場兩大巨頭輝達（NVIDIA）及超微（AMD），攜手開發出多項最新AI伺服器商品，如今已變成全球目光焦點，今日股價開盤隨即由黑翻紅，震盪走高、盤中再度創波段新高。

雲達科技今日特地貼出公司與超微合作開發的伺服器產品QuantaGrid伺服器，引起各界關注。對此，雲達透露，該伺服器主要是由超微「EPYC處理器」來提供支援，不僅可以通過更多內核、更多記憶體和更高的可擴展性實現「datacenter現代化」，而在加速計算機類比、疫苗開發和天氣預報等方面，也皆有所創新。

此外，雲達總經理楊麒令日前表示，旗下AI 伺服器的比重在去年就已超過 5 成，而自己看好整個市場的成長趨勢，預估今年佔比會更多，有望帶明年 AI 伺服器營收大幅增加，挹注整體營收雙位數成長。不過在籌碼面上，廣達近5日獲三大法人合計賣超13,642 張，其中遭外資賣超1.55萬張、投信買超11,909 張、自營商賣超9,967 張。

廣達旗下雲達與AMD合作研發的新產品。（擷取自雲達官網）
廣達旗下雲達與AMD合作研發的新產品。（擷取自雲達官網）
廣達電腦。記者吳康瑋／攝影
廣達電腦。記者吳康瑋／攝影

伺服器 AI 超微

延伸閱讀

獲頒陽明交大名譽博士 鼓勵更多女生學理工、台灣學子要放寬眼界

AMD執行長蘇姿丰：AI發展速度前所未見

AMD蘇姿丰獲頒陽明交大名譽博士 背後推手是他

美台超級財報週、蘇姿丰來了 AI再起留意電能

相關新聞

AMD、Nvidia、Tesla拉回 00893持有逾五成、逢低布局

超微（AMD）執行長蘇姿丰旋風來台，接受媒體訪問時表示，AI 還在早期發展階段，至少還有五到十年快速發展的光景，光是未來...

保瑞實現千金夢 盤中攻上千元 超車祥碩、M31登第八高價股

保瑞（6472）股價持續刷新紀錄，今（21）日開高走高衝上千元，超車祥碩（5269）、M31登上第八高價股，盤中一度衝達...

台積二度下修目標「美元營收減1成」 明年每股至少配12元

台積電昨天法說會釋出的訊息喜憂參半，台積電總裁魏哲家證實ＡＩ人工智慧需求強勁，台積電必須挪移資本支出在產能建置及後段封裝...

台積電 二度下修展望

台積電昨（20）日舉行法說會，總裁魏哲家坦言，AI需求雖然增加，仍無法彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾，台積電因而二...

台積電Q2每股賺7.01元 上半年EPS 14.99元 優於預期

台積電昨（20）日召開法說會，公布第2季稅後純益1,818億元，下探近六季低點，季減12.2%，年減23.3%，惟當季毛...

台積電法說會：全年資本支出不變

台積電昨（20）日於法說會釋出相對保守展望，但仍強調今年資本支出維持320億美元至360億美元，預期將落在下緣低標區間。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦