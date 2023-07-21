AMD狂潮續旺 廣達秀「伺服器新品」股價黑轉紅再創高

超微（AMD）執行長蘇姿丰閃電訪台，帶起新一波AI人工智慧概念行情，代工大廠廣達（2382）近年透過旗下雲達，積極搶進AI伺服器領域，成功搭上這波AI狂潮，今（21）日以204元開低後走高，一度拉升至224元，盤中漲幅逾5%，終場收在226元，上漲15元，漲幅達7.1%，再創波段新高紀錄，而單日成交量13.6萬張，相當可觀。

有「半導體女王」之稱的超微執行長蘇姿丰，睽違四年再度訪台，近日相關類股皆獲加持，走勢轉強，而廣達不僅專精「算力」相關雲端運算與筆電代工，在市場競爭下更獨具優勢，更透過雲達佈局AI領域，與處理器市場兩大巨頭輝達（NVIDIA）及超微（AMD），攜手開發出多項最新AI伺服器商品，如今已變成全球目光焦點，今日股價開盤隨即由黑翻紅，震盪走高、盤中再度創波段新高。

雲達科技今日特地貼出公司與超微合作開發的伺服器產品QuantaGrid伺服器，引起各界關注。對此，雲達透露，該伺服器主要是由超微「EPYC處理器」來提供支援，不僅可以通過更多內核、更多記憶體和更高的可擴展性實現「datacenter現代化」，而在加速計算機類比、疫苗開發和天氣預報等方面，也皆有所創新。