AMD、Nvidia、Tesla拉回 00893持有逾五成、逢低布局

超微（AMD）執行長蘇姿丰旋風來台，接受媒體訪問時表示，AI 還在早期發展階段，至少還有五到十年快速發展的光景，光是未來三至五年整體潛在市場規模高達1,500億美元（逾新台幣4.6兆元），「未來五年 AI 將無所不在」，相當值得期待，持續看好 AI 後市表現。

AMD 極力展現發展 AI 的雄心壯志，今年6月發表新款伺服器 CPU、MI300 系列 AI 加速器、Instinct 平台，加速運算產品陣容完整，展現搶攻 AI 商機的決心，有機會成為本輪 AI 大趨勢下的實質受惠者，並帶動今年以來超微（AMD）股價飆漲81%。

想要參與 AI 未來爆發性的成長，其實不用捨近求遠，觀察國內掛牌的 ETF 中，國泰智能電動車（00893）持有 AMD 的權重達12.65%，比重最大，同時持有輝達（Nvidia）權重達18.75%、特斯拉（Tesla）比重為19.06%，三者合計達50%以上，今年以來（截至7月17日）上漲70%，是投資 AI 核心產業最直接的 ETF。

生成式 AI 帶動 AI 應用迎來爆發拐點，支撐各大企業積極進行 AI 軍備競賽，當中又以提供算力的伺服器最為關鍵，而台灣為全球伺服器重要的生產基地，有望推升台廠供應鏈迎來價值重估行情。隨著蘇姿丰來台，有助強化市場對 AI 發展信心，台廠 AMD 相關供應鏈也有望受惠。

國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇分析，在需求前景明朗下，台股 AI 伺服器概念股仍將引領盤勢，國泰台灣5G+為科技市值型，成分股超過八成屬於 AI 伺服器、晶片等相關供應鏈，如緯創、廣達、英業達、智邦、台積電、和碩、鴻海、欣興、仁寶等，帶動00881近一周漲幅超過2%，今年以來股價已大漲逾三成，相對加權指數21.07%強勢。在需求支撐下股價仍有表現空間，建議投資人可趁逢回布局。