台積二度下修目標 美元營收減1成

台積電昨天法說會釋出的訊息喜憂參半，台積電總裁魏哲家證實AI人工智慧需求強勁，台積電必須挪移資本支出在產能建置及後段封裝，但AI強勁需求仍難抵銷總體經濟情勢持續走軟、中國大陸需求復甦較預期緩慢，終端市場整體需求疲弱，為此二度下修今年營收目標，以美元計算，由原預估衰退低個位數，擴大至約衰退一成。

魏哲家說，AI相關需求成長對台積電正向，生成式AI需要更高運算能力和互連頻寬，推動半導體含量增加。無論中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU），或AI加速器，以及針對AI和機器學習的相關特殊應用元件（ASIC），都須運用先進技術和強大的晶圓製造設計生態系統，都是台積電優勢。

但他強調，AI強勁需求仍難抵銷總體經濟情勢持續走軟、大陸需求復甦較預期緩慢，終端市場整體需求疲弱，客戶下單更加謹慎，使早先庫存調整可到今年第三季的預期還要更久，估計要到第四季。

魏哲家因而下修今年晶圓代工產值，由原預估衰退百分之七到百分之九，下修至衰退百分之十四到百分之十六；台積電今年全年營收以美元計價，由下滑百分之一到百分之六、二度下修至約百分之十。魏哲家預估，今年半導體市場（不含記憶體）年減產值約百分之四至六，與前一季看法相同。

台積電財務長黃仁昭指出，主因很多客戶仍擔心地緣政治風險，保有一定庫存，但因終端需求未見起色，不敢貿然增加投片，導致晶圓代工產值比預期再度下修。

黃仁昭也說，今年第一季的現金股利將於十月發放，今年台積股東總計將獲得每股十一點二五元的現金股利，明年將獲得每股至少十二元的現金股利。展望未來，隨著台積電資本密集度在接下來幾年開始降低，公司未來幾年的現金股利政策重點預計將從可持續性轉向每股現金股利穩定增加。

根據台積電第二季財報，高效能運算營收占比百分之四十四、行動裝置百分之卅三，手機銷售疲弱，應是拖累台積電今年營收表現最大元凶；也因手機銷賣不好，連帶拖累其他如影像感測器、小尺寸驅動IC等晶片在成熟製程的稼動率。

台積電昨天公布第二季每股純益七點○一元，低於首季的七點九八元，仍符合預期；上半年每股純益十四點九九元。本季營收估以美元計，介於一六七億美元到一七五億美元，季增百分之六點五到十一點六，以中間值計算，季增約百分之九；第三季毛利率將減少一點六個百分點，約降至百分之五十二點五，主因較高的產能利用率，被剛量產的三奈米技術稀釋抵銷二至三個百分點。