中華電ADR 20周年 市值近翻倍

中華電信ＡＤＲ（美國存託憑證）掛牌滿廿周年，中華電信董事長郭水義、前董事長賀陳旦昨率領經營團隊赴美國紐約證交所敲鐘慶祝；展望今年，郭水義表示，今年子公司ＩＰＯ（首次公開發行）聚焦中華資安、資拓宏宇兩間「資」字輩公司。

郭水義、賀陳旦於美東時間十八日下午於紐約證交所敲鐘慶祝，據了解，與會者除了駐美代表蕭美琴，ＡＭＤ執行長蘇姿丰的父親蘇春槐也可望到場同賀。

郭水義指出，ＡＤＲ對於中華電信有三大意義，首先，中華電信ＡＤＲ釋股成功是中華電信民營化工程的關鍵里程碑，第二，中華電信由國營事業成功轉型為民營企業，是台灣電信產業自由化最重要的關鍵里程碑，第三，台灣電信產業自由化，中華電信以台灣龍頭電信業者，成為台灣經濟發展與轉型升級的重要推手。

廿年前ＡＤＲ掛牌時，中華電信市值約五千億元，如今市值已經來到九千億元。郭水義說，代表投資市場肯定中華電信。

賀陳旦則說，選擇赴紐約證交所掛牌ＡＤＲ，就像運動員選擇奧運殿堂。