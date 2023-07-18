AMD執行長蘇姿丰來台 好夥伴宏碁股價改寫11年新高
超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（17）日抵台，將再掀起一陣AI風潮，推動相關概念股走勢，宏碁（2353）今日股價再創新高，早盤以37.5元開出，直衝漲停41.25元，股價改寫11年新高，可惜隨後盤中打開漲停，漲幅逾7%。
宏碁受惠通路重啟拉貨，6月營收263.19億元，月增45.5%，年減14.95%，創下9個月新高；宏碁6月電競產品月增93.4%、筆電月增59%、桌上型電腦月增40.2%、數位顯示產品月增41.7%、商用產品月增30.5%。
宏碁近日宣布與 AMD 合作推出全新電競顯卡 Predator BiFrost Radeon RX7600 8G 與 RX7600 8G OC，採用AMD RDNA 3 架構、整合型AI功能加強運算效率；此外，宏碁同時攜手Intel推出中階新品，讓電競玩家有更多選擇，搶攻下半年PC復甦商機。
宏碁旗下宏碁智醫（6857）積極搶攻AI醫療市場，宏碁智醫已取得AI軟體醫療器材設計與製造認證，團隊積極拓展新市場與新事業計劃、創造商機；宏碁智醫今年6月營收86.2萬元，月增10.5%、但年減53.8%；累計宏碁智醫今年上半年營收731.5萬元，年增25.04%。
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