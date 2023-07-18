緯創AI股震盪 第一金投信：AI應用再加速 上下游布建需求勁

AI投資熱潮席捲全球，AI人工智慧、機器人相關投資標的，年初至今持續上漲趨勢，儘管近期股價漲多略見震盪，第一金投信指出，在AI應用加速下，整體上、下游佈建需求帶動股價長線動能看俏，AI邁向商業化應用階段，出現AI產品化發展、企業端投資成長、客戶端需求湧現，加上軟體整合平台融入AI技術等，AI正式與城市化發展、企業技術整合，消費者生活運用，及電動車開發大量結合，帶動商業價值支撐股價成長動能。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，近期通膨已見放緩，不過，美國經濟數據表現強勁，7月利率決策會升息機率續提升，美中新一輪的貿易戰聚焦在AI高端晶片的出口禁令，不過，禁令未對整體AI股價帶來太大影響，研判AI投資潮仍將在下半年股市扮演要角，投資布局重心包括：AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域。

第一金投信表示，疫情這幾年資訊傳遞狀態改變，資料量與算力需求皆見大幅提升，也帶來了新的AI需求，雲端資料儲存系統、資料庫訓練、邊緣運算、轉換器、高速連結，散熱與電源供應等，全新的AI生態系統帶動了新一波的科技與半導體需求成長。

張銀成舉例，全球超級電腦500強，使用GPU加速器比率，2015年首度站20%，經歷5年至2020年突破30%，過去一年多快速成長，目前使用GPU加速器比率來到37%，同時持續提升，AI應用是帶動這波GPU需求趨勢高速攀升的關鍵原因，也因此看到市佔高達95%的NVIDIA股價高速飛漲，週邊企業亦同步受惠。

AI的拉貨潮，可能取代原先市場預期經濟衰退的支撐力量，第一金投信分析，AI新的運用出現，帶起各行各業對相關資本支出、設備的全新投入，這可能成為經濟持續成長動能的支撐，每一次的創新科技出現，都有可能帶來經濟循環轉向的可能性，針對新的科技投入龐大資本，提升技術，各行各業採用AI進入實質運用領域，推升新的景氣動能與投資循環。

AI投資潮是否成為新的泡沫呢？升息循環帶來科技投資價值全新的評價回升，加上企業獲利、基本面呈現改善趨勢，這一波AI股價表現，具備實質應用面支撐，從半導體、再到數位基建、設備，最後會擴及軟體與服務面等。張銀成強調，年初至今，部份AI股價漲幅大，個別標的可適度鎖住獲利換股，半導體、電動車、智慧物流等標的漲幅較大，而部份AI工業零組件、小型雲計算等廠商漲幅落後，後續可望有補漲空間。

但整體趨勢與成長動能仍然持續，加上運用需求湛透率擴大等，就長期趨勢觀察，股價動能仍處於回揚軌道上，第一金投信指出，由於個股的投資難度高，股價輪動變化快速，加上今年股價漲升幅度較大，也可能會有短期較大修正的風險，投資人不妨藉由AI、機器人科技主題基金，逢回買進或採定期定額進行長線投資。