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AI、重電、生技股領軍 台股日K連紅漲50點收17,334點 台積電收平盤

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

台股成交量能上揚，外資由空翻多，激勵大盤今（17）日在AI、重電、生技族群領軍之下，盤中一度創波段高，午盤後漲幅收斂，終場指數上漲50.58點、收17,334.29點，成交量為3,893.36億元，台股日K連五紅，5日均線今日向上突破20日均線；台積電（2330）終場以591元平盤作收。分析師指出，在量能足夠、外資回流的情況下，台股目前整體還是偏多看待，接下來需關注美國超級財報周之下美股的反應，以及聯準會升息的態度。

生醫族群今日表現強勁，上市生醫指數上漲2.9％、上櫃生醫指數上漲3％。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，由於多數AI概念股漲多，降低了大家的追價意願，近期資金開始尋找基期相對偏低的族群，市場派與散戶開始去尋找其他可以投資的標的，在位階低，營運狀況不錯的情況下，生技族群逐漸受到買盤關注，投資人在標的選擇上，可以關注企業的營運獲利，近期上漲的個股多為EPS與營收表現較佳，具有穩定獲利者。

謝晨彥說，在量能足夠、亞幣轉升值，外資回流的情況下，台股目前整體還是偏多看待，中長期發展的產業焦點會是大家較著重的目標，目前全球科技大廠都著重於AI發展，因此AI還是盤面主流，近期伺服器代工等個股自上周起表現再度強勁。提醒投資人，接下來需關注美國超級財報周之下美股的反應，以及聯準會升息的態度。

今日盤面剩下七千金，M31、祥碩跌出千金股行列，千金股中強勢的有：信驊。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：保瑞、材料-KY、國巨。

今日成交量大的強勢股：國泰永續高股息、康舒、元大高股息、仁寶、復華台灣科技優息、英業達、金寶、新光金、宏碁、大亞、群創

今日成交量大卻走跌者：大同、欣興、緯創、精英、華孚

今日成交金額大且走高者：光寶科、智原、威盛、中興電、康舒、英業達、華城、元大高股息、士電、辛耘、仁寶

今日成交金額大卻走勢疲軟者：創意、欣興、緯穎、緯創、大同

高股息 台股成交量 生技族群

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