估台積獲利減 市場卻上修目標價

台積電法說會本周登場，在法說會召開前夕，已有十家大型外資、內資機構發表台積電最新投資報告，雖然多數券商下修台積電今年每股獲利（EPS）預估，但卻大舉上修目標價，這也讓外界更關注台積電第三季、下半年展望能否優於市場預期，而這也是台股能否一舉再創新高的重大關鍵。

外界認為，台積電法說會中，景氣看法、今年資本支出、海內外布局、先進製程等進展仍是焦點。日本媒體報導台積電傳將擴建日本熊本第二廠，已成為市場討論話題。

終端應用上，法人認為，台積電第 三季僅蘋果動能最強，其餘應用仍在庫存調整、或僅出現急短單營收占比相對較小，預期第三季營收仍年減，該季營收估為歷年同期次高。

大型研究機構高層指出，下半年，Android手機、PC、企業端伺服器需求持續低迷，不少IC設計設計公司下修展望，難免影響對台積電的投單量，因此，略為下修今年獲利預估。

不過，在目標價方面，多家外資、內資機構上修目標價至趨近七百元、或是超過七百元，尤其，外資目標價大多落在七百到七百四十元之間，較目前台積電不到六百元的股價來看，至少有百分之十五的上漲空間。

其中，美系外資預估，台積電第三季營收將季增百分之十到十五，預估CoWoS先進封裝產能明年翻倍的前提下，預期二○二四年總體營收有望年增百分之二十，優於產業百分之十到十五的幅度。

另外，也有機構法人表示，上修目標價主要是台積電目前三奈米、五奈米產能持續加溫，七奈米產線也即將有見底翻揚的跡象，儘管Android手機等消費市場仍面臨通膨等不利因素壓抑，但下半年旺季效應可期，遠優於上半年單季水準，且生成式AI等需求帶動下，明年展望將優於今年。