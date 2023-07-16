快訊

國道施工及緩撞車遭撞攀升 輔助駕駛車輛成隱形殺手

嘉義虎爺會活動爆炸案警方不排除人為 主辦方：希望調查釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

估台積獲利減 市場卻上修目標價

聯合報／ 記者周克威尹慧中／台北報導

台積電法說會本周登場，在法說會召開前夕，已有十家大型外資、內資機構發表台積電最新投資報告，雖然多數券商下修台積電今年每股獲利（EPS）預估，但卻大舉上修目標價，這也讓外界更關注台積電第三季、下半年展望能否優於市場預期，而這也是台股能否一舉再創新高的重大關鍵。

外界認為，台積電法說會中，景氣看法、今年資本支出、海內外布局、先進製程等進展仍是焦點。日本媒體報導台積電傳將擴建日本熊本第二廠，已成為市場討論話題。

終端應用上，法人認為，台積電第 三季僅蘋果動能最強，其餘應用仍在庫存調整、或僅出現急短單營收占比相對較小，預期第三季營收仍年減，該季營收估為歷年同期次高。

大型研究機構高層指出，下半年，Android手機、PC、企業端伺服器需求持續低迷，不少IC設計設計公司下修展望，難免影響對台積電的投單量，因此，略為下修今年獲利預估。

不過，在目標價方面，多家外資、內資機構上修目標價至趨近七百元、或是超過七百元，尤其，外資目標價大多落在七百到七百四十元之間，較目前台積電不到六百元的股價來看，至少有百分之十五的上漲空間。

其中，美系外資預估，台積電第三季營收將季增百分之十到十五，預估CoWoS先進封裝產能明年翻倍的前提下，預期二○二四年總體營收有望年增百分之二十，優於產業百分之十到十五的幅度。

另外，也有機構法人表示，上修目標價主要是台積電目前三奈米、五奈米產能持續加溫，七奈米產線也即將有見底翻揚的跡象，儘管Android手機等消費市場仍面臨通膨等不利因素壓抑，但下半年旺季效應可期，遠優於上半年單季水準，且生成式AI等需求帶動下，明年展望將優於今年。

台積電 外資 奈米

延伸閱讀

台積電首度雲林徵才收百張履歷 83家廠商提供2千個職缺

影／陸生團第一站赴新竹台積電 合影TSMC更期待吃台灣美食

鴻海傳揪台積印度建廠

台積發債 5年期利率1.6%

相關新聞

估台積獲利減 市場卻上修目標價

台積電法說會本周登場，在法說會召開前夕，已有十家大型外資、內資機構發表台積電最新投資報告，雖然多數券商下修台積電今年每股...

台積20日法說 科技業風向球

本周台股聚焦在20日舉行的權王台積電法說會，將左右科技產業下半年景氣風向、台股第3季走勢與外資動向。法人預期，台積電第2...

英特爾衝刺AI晶片業務 世芯助攻...營運跟著旺

英特爾衝刺AI晶片業務，ASIC設計服務世芯-KY跟著旺。英特爾旗下Gaudi 2 AI訓練晶片，以及未來要推出的Gau...

美股強漲 台積市值重返15兆元

台積電下周四（20日）將舉行線上法說會，股價提前暖場，在周三ADR走強帶動下，昨（13）日台灣普通股以585元收市，上漲...

台積電目標價 瑞銀喊到740元

台積電將於7月20日舉行法說會，瑞銀匯總全球投資人關注五大議題，並預估台積電本季營收季增11%、毛利率持穩53.4%，第...

鴻海6月營收4,228億元、月減6.2% 仍寫同期次高

鴻海昨（5）日公布6月合併營收為4,228億元，雖然月減6.2%，仍為同期次高，年減19.65%。第2季合併營收1.3兆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦