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大摩認錯 大升緯創目標價

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
圖／經濟日報提供
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AI題材激勵近來硬體族群股價大飆，與摩根士丹利證券偏低的目標價形成極大反差，引發市場熱議。大摩在最新研究報告中認錯誤判趨勢，並全面大幅調升廣達、金像電、緯創、技嘉、緯穎等目標價七成至1.87倍。

大摩在最新出具的AI產業研究報告中，科技產業分析師高燕禾承認低估AI硬體族群估值。事實上，大摩雖自5月起即注意到AI產業正向發展趨勢，不過當時給的目標價後續並未跟進調整，成為市場熱議焦點。

在最新報告中，高燕禾指出，由於看到AI伺服器需求不斷增溫，使目前AI景氣在一個十年循環大周期中，目前仍為初始階段。隨AI個股未來可能還有獲利調整空間，因此調高獲利預估，以反映近期實際市況。

在大中華科技硬體領域中，高燕禾認為這五家關鍵的硬體公司值得投資人持有，主因這些公司與輝達及大型雲端服務企業有關，未來基本面表現將持續受惠AI需求增溫帶動。

此外，由於這五家公司2024年預估本益比（PE）介於13-19倍，2025年預估PE則均低於14倍，顯示股價頗有低估之嫌；這也凸顯在AI趨勢長期揚升下，這些股票應有高估值的原因。

在AI貢獻方面，高燕禾預估這五家公司在2023年AI占營收範圍約3%-23%，占獲利約4%-22%；到2025年，占營收將提升至6%-42%，占獲利提升至12%-32%。隨AI對營收與獲利貢獻逐年增加，一改原先謹慎態度轉為看好。

大摩基於對目標價的上行潛力，包括估值、未來成長機會等，對五家AI硬體股偏好順序依序為廣達、金像電、緯創、技嘉、緯穎，全面給予「優於大盤」評等，目標價分別大升至215、195、135、315及1,775元。

值得注意的是，儘管緯創是這五家公司中來自AI貢獻比例最低的，不過由於該公司與輝達在AI的DGX與HGX系統上是重要合作夥伴，因此將評級由「中立」升至「優於大盤」，緯穎同樣也由「中立」升至「優於大盤」。

AI 大摩

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