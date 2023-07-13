法說前夕 大立光重登股王

大立光今天將舉行法說會，近期外資提前調升投資評等之際，昨（12）日股價追平信驊，兩家公司收盤價同為2,360元，台股罕見出現「雙股王」，順勢點燃新一波股王爭霸戰戰火。

信驊與大立光近一年多來爭奪股王寶座，互有領先。大立光是台股歷來最長青的股王，但受智慧手機市況調整影響，今年4月股價遭信驊超車，退居股后。法人分析，大立光與信驊分屬的手機及伺服器產業先前都陷入低潮，兩家公司未來股價走勢強弱，關鍵在於「哪一個產業先復甦」。

就現況來看，非蘋智慧手機市場經歷長期庫存消化期後，市場預期將陸續有庫存回補效應，加上蘋果iPhone 15系列新機拉貨在即，助攻大立光，近期外資提前喊多調升投資大立光評等，若經營團隊在今天法說會能釋出正向訊息，將為股價走勢增添動能；至於信驊，近期公司高層並未對外釋出進一步訊息。

就近期營運表現看，大立光6月營收26.96億元，月增3%，中止連二月下滑。公司預期，7月拉貨動能將優於6月。

外界解讀，蘋果新機備貨啟動，有望帶動大立光旺季營運逐月走高。大立光6月營收年減21%，第2季營收81.93億元，季減10%，為2014年第1季來新低。

外界預期，新一代iPhone將於9月亮相，外傳iPhone 15旗艦Pro Max機種首度採用潛望式鏡頭，大立光挾技術與專利優勢，通吃iPhone 15新機升級訂單，為下半年營運挹注利多動能。

針對營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，下半年是傳統旺季，7月拉貨動能比6月好，不過他坦言，高階手機鏡頭雖有新開案，但量不會太多，「目前手機、AP及感測器庫存還是滿嚴重的，」雖然營收逐月走高，他直言，不太可能回到以往（旺季）營收水準。

信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商，6月營收2.2億元，月增0.3%，年減55.2%；上半年營收13.4億元、年減47.6%。信驊正遭逢伺服器市場低迷逆風，外資還火上加油，點名受AI伺服器排擠傳統伺服器預算，加上客戶消化庫存影響，信驊短線營運動能受阻，拖累信驊股價近期重挫。