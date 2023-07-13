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電子族群 重回主流

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股昨（12）日多頭續掌發球權，盤面由鴻海等AI概念股領漲，電子重返主流、成交比達71.2%，外資雖轉買為賣，但投信、自營商等內資攜手護盤，加權指數開平震盪擺尾拉高，今日挑戰萬七與月線17,035點。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清的看法，由於升息疑慮再起，與通膨有關的數據都是市場關注焦點，宜留意美國公布CPI後美股走勢與外資動向； 短線上，台股近日價漲量增接連站上5日、10日線，然未能適時增量站回月線前，屬震盪格局。

昨日盤面以AI概念股持續為盤面焦點，緯創、技嘉、神達、營邦漲停，尤其緯創與緯穎因摩根士丹利證券調高目標價，緯創收124元、緯穎收1,735元，同創掛牌來最高，台積漲1元收578元，站回5日與10日線，今天挑戰站穩月線578.75元。

法人動態，外資轉賣超56.5億元，對台指期為淨多單減少4,051口至153口，顯示對後市暫時觀望。

外資 緯創

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